珍惜生命｜西環男子墮海亡 警查身份

突發
更新時間：09:58 2026-03-03 HKT
發佈時間：09:18 2026-03-03 HKT

西環有人墮海。今日（3月3日）早上8時09分，一名男子在卑路乍灣海濱長廊對開約5米海面載浮載沉，途人發現報案。救援人員趕到後救起墮海男子，但事主陷入昏迷，被送上消防船再靠岸，交由救護車送往瑪麗醫院搶救，惜終告不治。

死者年約70歲的男子，瘦身材，身穿灰色外套、黑色長褲及啡色鞋。警方在現場沒有檢獲遺書，正調查死者身份及事件原因，其死因有待驗屍後確定。警方呼籲任何認識死者或有案件資料提供的人士，致電3660 6652與西區分區警署聯絡。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk 

