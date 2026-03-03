橫頭磡邨單位抽濕機起火 男戶主撲火燒傷3人送院 約300居民疏散

黃大仙橫頭磡邨發生火警，周二（3日）凌晨3時許，宏耀樓一個中層單位突然冒出濃煙及火光，多名居民發現後報案。消防接報趕至，開喉進行灌救並疏散大廈居民，約300人漏夜逃至地下暫避，其後火勢受控。

據了解，涉事單位一部抽濕機懷疑首先起火。34歲男戶主發現後曾嘗試自行救火，惟未能成功，期間手腳被燒傷，立即與妻子及母親負傷逃生，3人均吸入濃煙不適，其中男戶主傷勢較重，救護員到場治理後，被伊利沙伯醫院治理。

讀者提供的片段顯示，事發時單位內火光熊熊，濃煙直衝窗外。消防正調查起火原因。

根據機電工程署建議，使用抽濕機時切勿長期開啟，以免令機件過熱，並應保持抽濕機的出入風口及濕度感應器不受阻擋，定期清洗隔塵網。同時，抽濕機應擺放在平穩的地方，以免傾側翻倒，造成火警危險；切勿將抽濕機放置在浴室內或滴水的衣物下面。

而油濕機亦應獨立接駁到一個固定插座使用，避免在同一插座插上其他電器或使用拖板。一旦抽濕機有不尋常現象，例如盛水器有水溢出、發出異聲、異味或過熱等，應立即停止使用。

