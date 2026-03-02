Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天水圍驚現虐嬰惡男 輕鐵內當眾大力打嬰兒腿部 目擊者：起碼廿幾次｜有片

突發
更新時間：23:18 2026-03-02 HKT
發佈時間：23:18 2026-03-02 HKT

社交平台Threads今日（3月2日）流傳一則帖文及片段，顯示一名惡男竟然在輕鐵車廂內，當眾連續拍打一名嬰兒「起碼廿幾次」。目擊者表示痛心，直言對方如同「痴線佬」，沒有勇氣當面制止，對嬰兒情況極度擔憂，希望帖文流傳後可以令嬰兒的媽媽見到。不少網民看到片段後也大感嘩然，紛紛呼籲報警。

片段所見現場天水圍一輕鐵車廂內，可見一名懷疑是嬰兒親屬的男子，在車程中嬰兒伸腿，惡男見狀用力拍打嬰兒腿部，其後嬰兒縮腿傳出數下哭聲。雖然片中嬰兒僅被拍打一次，但目擊者強調拍片前已發生多次，「係起碼廿幾次，而且每次都超大力咁打落去，打到啪啪聲，臨落車嘅時候佢仲要用個電話好用力咁打落BB隻腳度，真係見到好X心痛」。

目擊者又描述，嬰兒在被拍打時僅「輕輕喊咗2聲」，令其感到難過，「呢次真係我人生咁想一個bb喊得超大聲」。她坦言，當時因擔心該名男子「似一個痴線佬」，而沒有勇氣挺身而出當面制止，對此深感自責，「BB我對你唔住，係姐姐冇勇氣救你」。

帖文曝光後，隨即引起網民公憤。不少人強烈譴責暴力行為「大庭廣眾都咁，真係想像唔到冇人嘅時候會有幾陰毒」、「唔識教的話，唔好生唔好帶」、「打BB個表情完全係兇緊人，正宗XX人渣樣」；亦有人直言「黐線，要報警！個BB可能個6月大都冇」、「攞段片去報警」、「報警啊虐兒啊」。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
11小時前
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
01:11
伊朗局勢｜美軍三架F-15戰機墜落科威特 出事原因美伊說法不一
即時國際
3小時前
灣仔維港男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
灣仔維港38歲領航船男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突發
2小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
14小時前
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:11
伊朗局勢︱哈梅內伊妻子傷重不治︱不斷更新
即時國際
1小時前
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
連鎖酒樓斬料加餸！海港招牌叉燒$40/半斤 全線13分店11am起供應
飲食
11小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
7小時前
伊朗局勢︱翁靜晶徒弟滯留杜拜直擊市面變空城：香港真係好好，想快啲返去 驚嘆薩德系統威力
伊朗局勢︱翁靜晶徒弟滯留杜拜直擊市面變空城：香港真係好好，想快啲返去 驚嘆薩德系統威力
影視圈
6小時前
中年好聲音4丨導師Calvin Sir張嘉銘造型似林家謙？歌唱老師資格曾惹爭議 視帝都係佢學生
中年好聲音4丨導師Calvin Sir張嘉銘造型似林家謙？歌唱老師資格曾惹爭議 視帝都係佢學生
影視圈
4小時前
伊朗局勢︱阿聯酋協助滯留旅客 酒店食宿費用政府「埋單」 滯留港人：轉酒店都無咁大負擔
伊朗局勢︱阿聯酋協助滯留旅客 酒店食宿費用政府「埋單」 滯留港人：轉酒店都無咁大負擔
社會
4小時前