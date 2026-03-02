天水圍驚現虐嬰惡男 輕鐵內當眾大力打嬰兒腿部 目擊者：起碼廿幾次｜有片

社交平台Threads今日（3月2日）流傳一則帖文及片段，顯示一名惡男竟然在輕鐵車廂內，當眾連續拍打一名嬰兒「起碼廿幾次」。目擊者表示痛心，直言對方如同「痴線佬」，沒有勇氣當面制止，對嬰兒情況極度擔憂，希望帖文流傳後可以令嬰兒的媽媽見到。不少網民看到片段後也大感嘩然，紛紛呼籲報警。

片段所見現場天水圍一輕鐵車廂內，可見一名懷疑是嬰兒親屬的男子，在車程中嬰兒伸腿，惡男見狀用力拍打嬰兒腿部，其後嬰兒縮腿傳出數下哭聲。雖然片中嬰兒僅被拍打一次，但目擊者強調拍片前已發生多次，「係起碼廿幾次，而且每次都超大力咁打落去，打到啪啪聲，臨落車嘅時候佢仲要用個電話好用力咁打落BB隻腳度，真係見到好X心痛」。

目擊者又描述，嬰兒在被拍打時僅「輕輕喊咗2聲」，令其感到難過，「呢次真係我人生咁想一個bb喊得超大聲」。她坦言，當時因擔心該名男子「似一個痴線佬」，而沒有勇氣挺身而出當面制止，對此深感自責，「BB我對你唔住，係姐姐冇勇氣救你」。

帖文曝光後，隨即引起網民公憤。不少人強烈譴責暴力行為「大庭廣眾都咁，真係想像唔到冇人嘅時候會有幾陰毒」、「唔識教的話，唔好生唔好帶」、「打BB個表情完全係兇緊人，正宗XX人渣樣」；亦有人直言「黐線，要報警！個BB可能個6月大都冇」、「攞段片去報警」、「報警啊虐兒啊」。