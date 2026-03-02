Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海事處船艙爆炸｜涉事船隻曝光 當局料錨機啟動 引燃電池洩漏氣體

突發
更新時間：17:33 2026-03-02 HKT
發佈時間：17:33 2026-03-02 HKT

昂船洲政府船塢一艘海事處船隻，今日（3月2日）早上船艙內突然爆炸，釀成6人受傷。海事處在社交平台公布涉事船隻圖片，稱高度關注事件，初步懷疑錨機啟動時，引燃船頭艙內電池洩漏氣體，引起事故。

海事處表示，今早約10時半，一艘停泊於政府船塢的海事處船隻於年度檢查期間，船頭艙內發生輕微爆炸，並冒出白煙。事故中，3名政府船隊人員及3名外判員工受傷，清醒被送往醫院接受治療。

海事處強調，高度關注事故，並正積極調查成因。經初步了解，懷疑錨機啟動時，燃點船頭艙內電池洩漏的氣體，引起事故。海事處今日已立即派員到場調查，並將繼續積極調查事故成因。

海事處續指，一向十分重視員工安全，所有人員均定期接受適當的職安培訓，工作期間亦佩戴足夠的安全裝備。海事處已派員探望受傷送院的人員，得悉其中4人稍後可以出院，其餘2人則留院觀察。處方將為他們提供一切適切的協助。

