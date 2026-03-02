Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網戀騙局去年逾千宗 最大宗受害人為中年女業主 放租盤反被騙$3100萬

更新時間：15:50 2026-03-02 HKT
發佈時間：15:50 2026-03-02 HKT

警方去年共接獲1,093宗網上情緣騙案，比2024年升8.2%（增加83宗）。其中，最大一宗受害人為本地五旬女業主。她在租屋Apps刊登廣告，騙徒假稱有意接觸，雙方未幾轉至WhatsApp交談，並發展網戀關係。隨後，騙徒誘騙女業主投資加密貨幣，並提供虛假連結。女業主不虞有詐，按指示在假網站多次轉賬至不明個人銀行戶口及加密貨幣戶口，最終損失約3100萬元。

警方今日（3月2日）在防騙專頁「守網者」提醒市民，騙徒常於不同二手或租賃網上平台尋找目標，或以白撞訊息接觸受害人，以不同藉口展開對話，噓寒問暖。建立關係後，騙徒假意推介高回報投資平台，提供不明連結及網站，隨後假客服要求目標轉賬至不明個人戶口，完成騙局。警方呼籲，市民可使用「防騙視伏器」或立即下載「防騙視伏App」，以協助評估風險。

警方今日（3月2日）在防騙專頁「守網者」提醒市民相關騙局。
