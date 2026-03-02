Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

IG廣告冒充股票平台 騙徒假扮分析師呃走$30萬

突發
更新時間：15:37 2026-03-02 HKT
發佈時間：15:37 2026-03-02 HKT

警方再次提醒市民慎防Meta平台上的騙案。其中，一名受害人早前在Instagram見到一則假冒投資平台的帖文，聲稱提供投資策略及獨家消息，受害人點擊帖文連結，並輸入自己電話號碼。然後，一名自稱股票分析師的騙徒聯絡，邀請受害人加入多個分享股票心得的WhatsApp群組。群組成員每日上載豐厚獲利的截圖，令受害人深信不疑。

繼而，受害人被誘導下載一個虛假投資平台App，並多次將資金轉賬至騙徒指定的銀行戶口。但當受害人嘗試提取資金時，平台以各種理由拒絕出金，與此同時「分析師」更突然失聯，事主才知受騙，最終損失逾30萬元。警方呼籲，市民如有懷疑，即打「防騙易18222」熱線求助。

相關報道：去年投資騙案8成透過Meta平台涉逾$33億 有虛幣男炒家誤信女網友失$130萬

警方再次提醒市民慎防Meta平台上的騙案。FB：香港警察
