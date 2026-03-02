Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片│青山公路私家車疑踩界過線撞貨車 車毀無人傷

突發
更新時間：11:09 2026-03-02 HKT
發佈時間：11:09 2026-03-02 HKT

今（2日）早上7時50分，青山公路古洞段近古洞石仔嶺對出發生交通意外。一部私家車沿青山公路往洲頭方向，一部中型貨車則沿青山公路往古洞方向，兩車駛至古洞石仔嶺對開，疑兩車太近相撞，貨車扭軚撞向路中鐵欄，幸車毀人未傷，意外中無人受傷。

從網上片段所見，私家車懷疑踩界過線，與迎面駛至的中貨相撞，中貨扭軚轉右撞向路中鐵欄始停。私家車右車頭撞毀，前胎幾甩脫。

貨車撞欄始停。fb馬路的事 (即時交通資訊台)
貨車撞欄始停。fb馬路的事 (即時交通資訊台)
私家車右車頭撞毀，前車胎幾甩脫。fb馬路的事 (即時交通資訊台)
私家車右車頭撞毀，前車胎幾甩脫。fb馬路的事 (即時交通資訊台)

