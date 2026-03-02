Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命│彩雲邨12歲女童墮平台 半清醒送院搶救

突發
更新時間：08:27 2026-03-02 HKT
發佈時間：08:27 2026-03-02 HKT

牛池灣彩雲邨繡文樓，今（2日）早上7時30分，一名12歲女童由單位墮下，倒卧平台，其父親報警求助，救護員接報到場，將半清醒事主送往伊利沙伯醫院搶救。警方正調查事件。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

