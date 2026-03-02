輔警系列｜輔警捐骨髓救血癌病人 實踐「幫助他人、守護生命」初心

駐守香港仔分區軍裝巡邏小隊的輔警張銘佑，從小決志以自己的力量幫助別人。他於大學時期加入輔警隊，希望利用課餘時間，從事一些能幫助市民，服務社會的工作，同時增值自己。此外，他早年亦登記成為骨髓捐贈者，成功配對一名血癌病人，最終成功挽救受贈者的生命，事件亦感染多名輔警同事加入捐贈行列，希望幫助更多有需要的人。張銘佑感言，輔警身份與捐贈骨髓的經歷和精神相輔相成，均源自同一份「幫助他人、守護生命」的初心。

輔警張銘佑Andy就讀中學時期從老師口中得悉輔警工作後，已萌生投考興趣，及至2022年修讀大學期間參加「輔警大學生計劃」，通過訓練後成為輔警隊一員。他當時認為，輔警不單是協助警務工作的一份兼職，更核心的價值在於幫助市民，而這份初心亦成為他日後決定捐贈骨髓的重要啟發。

張銘佑於2022年透過「輔警大學生計劃」加入輔警隊，目前駐守香港仔分區軍裝巡邏小隊。

張銘佑Andy透過「輔警大學生計劃」加入輔警隊近4年，求學時期開始投身輔警，令他深刻體會到「民生無小事」的意義，畢業後仍堅持在前線服務市民，守護香港，他決意在工程事業與警務工作兩方面服務市民。

Andy回憶加入輔警的初衷，指自己對警隊的團隊文化和日常工作充滿興趣，為了深入了解警務工作、服務社會，決定透過「輔警大學生計劃」投考輔警，於2022年的暑假參與密集式訓練，當中涵蓋步操、法例、槍械操作等多項內容。他形容這段時間「像經歷一場戰鬥」，嚴格的訓練不僅提升了日後在前線應對挑戰的能力，更與一群志同道合的同袍產生「兄弟情誼」，相當難忘。

張銘佑數年前將骨髓捐贈予一名血癌病人，成功挽救受贈者的生命。

現已修畢工程系學士課程的Andy選擇繼續留任輔警，計劃在工程界與警務工作兩方面貢獻所長。他現時駐守香港仔輔警軍裝巡邏小隊，日常工作涵蓋多元化的前線職務，更不時要在各種節日協助人群管理工作，「雖說犧牲了與朋友及家人在節日相處的時光，但為了守護香港市民，輔警隊成員必定隨時候命。」

回顧將近4年的輔警生涯，Andy笑言，最初受警匪片影響，總會幻想可以「捉大賊」，但加入輔警隊後，明白「民生無小事」的道理，能夠幫助市民便是警務工作最大的意義。他分享當中經歷，指2023年超強颱風「蘇拉」襲港期間，他接獲某大廈居民求助，上樓進入單位後見到事主奮力拉住搖搖欲墜的窗花，情況危急，於是立即上前接替，用力將窗花拉回，並以圍板及膠紙封好，成功減低屋主損失，事後更收到對方的感謝信，令他深刻體會到輔警工作的意義。

大學畢業後，張銘佑繼續積極參與輔警工作，希望用自己的力量服務市民，守護香港。

Andy續分享道，能夠在大學期間加入輔警隊，以大學生的身分，充分善用課餘時間參與警務工作，服務社會，他感到非常自豪。過去日子的輔警工作經歷也令他成長不少，獲益良多，不論是處事、自我管理，以及與人溝通合作方面，都有所進步。Andy亦希望借此機會，呼籲有志於服務社會、幫助市民，守護香港的大學生或市民，一起加入輔警隊，同心攜手，一起守護香港這個家。

Andy早於2021年便主動登記成為骨髓捐贈資料庫的一員，他笑言：「既然有機會幫到人，何樂而不為？」當時紅十字會人員告訴他，找到完全匹配受惠人的機率極低，猶如「中六合彩」，未幾他便收到通知，指其血型與一名血癌病人高度匹配，詢問是否願意捐贈，令他又驚又喜。

張銘佑於節日活動中協助人群管理的工作。

Andy坦言，當時他正兼顧學業與輔警工作，難免擔心影響日常生活，於是與輔警上級及同事商討，「他們知道後，第一時間關心我，想了解我的身體狀況是否適合捐贈，他們亦鼓勵我，指這份善舉與警隊『守護生命、服務市民』精神一致。」在眾人的支持和鼓勵下，他最終下定決心，完成整個捐贈程序。

及後得知，身處新加坡的受贈者已逐步康復，生活漸漸重回正軌，能夠再與家人外出散步，雖然根據規定，雙方不能見面，但收到對方寄來的心意卡及感謝信，令他真切感受到自己的微小付出改變了一個家庭的命運。

這次經歷亦令不少輔警同事深受感動，紛紛登記成為骨髓捐贈者。Andy感言，向素未謀面的人士伸出援手，與警務工作和警察使命不謀而合，日後會繼續秉承助人信念，全心全意服務市民。

