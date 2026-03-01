將軍澳環保大道鹹水掣滲漏 日出康城等多地一度停鹹水

將軍澳環保大道入工業邨方向近昭信路迴旋處，今日（3月1日）早上有水管滲漏。水務署人員接報趕至，確認涉事為一個200毫米鹹水水掣，其連接至一道直徑900毫米主鹹水管道。目前日出康城、將軍澳工業邨等多地鹹水供應受阻，現場一段慢線須暫時封閉。至傍晚，水務署工程團隊完成搶修，供水恢復。

水務署最初停水公告顯示，停鹹水範圍包括清水灣半島、啟思中學、將軍澳工業邨、日出康城、峻瀅、百勝角路、海茵莊園，另外將軍澳南及調景嶺一帶亦可能出現水弱。

水務署表示，受事故影響，環保大道部分南行慢線須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程，駕駛人士可使用餘下的行車線。署方已就事件與西貢民政事務處、當區區議員及屋苑管理處保持緊密聯繫，同時就事件為市民帶來不便致歉。

水務署原定工程於明早（3月2日）完成，不過搶修進度較預期為快，署方在今日下午近6時半已表示，經工程團隊的搶修，相關緊急水管維修工程已經完成，沖廁水供應亦已於今日下午6時恢復正常，感謝受影響市民的體諒。