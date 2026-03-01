Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

將軍澳環保大道鹹水掣滲漏 日出康城等多地一度停鹹水

突發
更新時間：18:32 2026-03-01 HKT
發佈時間：15:40 2026-03-01 HKT

將軍澳環保大道入工業邨方向近昭信路迴旋處，今日（3月1日）早上有水管滲漏。水務署人員接報趕至，確認涉事為一個200毫米鹹水水掣，其連接至一道直徑900毫米主鹹水管道。目前日出康城、將軍澳工業邨等多地鹹水供應受阻，現場一段慢線須暫時封閉。至傍晚，水務署工程團隊完成搶修，供水恢復。

水務署最初停水公告顯示，停鹹水範圍包括清水灣半島、啟思中學、將軍澳工業邨、日出康城、峻瀅、百勝角路、海茵莊園，另外將軍澳南及調景嶺一帶亦可能出現水弱。

水務署表示，受事故影響，環保大道部分南行慢線須暫時封閉，以配合緊急水管維修工程，駕駛人士可使用餘下的行車線。署方已就事件與西貢民政事務處、當區區議員及屋苑管理處保持緊密聯繫，同時就事件為市民帶來不便致歉。 

水務署原定工程於明早（3月2日）完成，不過搶修進度較預期為快，署方在今日下午近6時半已表示，經工程團隊的搶修，相關緊急水管維修工程已經完成，沖廁水供應亦已於今日下午6時恢復正常，感謝受影響市民的體諒。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱最高領袖哈梅內伊喪生 以軍首對德黑蘭中心地帶轟炸︱不斷更新
即時國際
2小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
3小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
9小時前
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
天氣｜提防「倒春寒」 冷鋒挾驟雨雷暴明晚殺到 元宵急降8度
00:39
天氣｜提防「倒春寒」 冷鋒挾驟雨雷暴明晚殺到 元宵急降8度
社會
5小時前
中東戰火延燒，有滯留杜拜的中國公民表示正囤購物資避難。
01:26
伊朗局勢︱杜拜機場遇襲航廈煙霧瀰漫 中國公民囤物資避難 阿聯酋航空全線停航︱有片
即時國際
5小時前
伊朗哈梅內伊身亡 比特幣反彈8% 避險角色明顯有變 拆解一個關鍵原因
伊朗哈梅內伊身亡 比特幣低位反彈8% 避險角色明顯有變 拆解一個關鍵原因
區塊鏈
8小時前
「兩元兩折」方案於今年4月推行，「優惠車程設限」方案將於2027年4月左右。
兩蚊兩折｜4月起生效 10元或以上車費付正價兩折 一文睇清收費安排重點！
社會
7小時前
太子容記小菜王飲茶優惠！全日大中小點一律$18.8 蝦餃皇/叉燒包/豉汁鳳爪
太子容記小菜王飲茶優惠！全日大中小點一律$18.8 蝦餃皇/叉燒包/豉汁鳳爪
飲食
7小時前