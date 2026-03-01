Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

荷蘭來港油漆包裹藏$193萬「K仔」 13歲女學生收貨被捕

突發
更新時間：12:40 2026-03-01 HKT
發佈時間：12:40 2026-03-01 HKT

香港海關偵破一宗販毒案，在一個由荷蘭來港、報稱油漆的包裹內，檢獲4.8公斤氯胺酮，市值約193萬元；並拘捕負責收取包裹的一名13歲的少女。

消息稱，被捕少女仍然在學，海關相信有人收取大約1,000元至1,300元的報酬，被販毒集團招攬犯案。

海關毒品調查科毒品調查第二組調查主任羅秀蘭講述案件，指香港海關與內地緝私部門進行聯合行動，期間根據情報分析，香港海關於2月28日截查一個由荷蘭經內地寄來香港、報稱油漆的快遞包裹，經檢查後在該包裹的6罐油漆內，檢獲約4.8公斤氯胺酮。人員隨即進行監控遞送行動，在元朗發現一名13歲少女收取該個藏有4.8公斤氯胺酮的包裹，於是以涉嫌販運危險藥物罪名將她拘捕。

羅秀蘭表示，案件仍在調查中，被捕人稍後將被落案起訴。

