屯門美樂花園男子「發酒癲」爆混戰 二人受傷
更新時間：11:35 2026-03-01 HKT
發佈時間：11:35 2026-03-01 HKT
今（1日）晨7時44分，屯門美樂花園傳出爭執聲，驚動警方到場，一名男子面部受傷，另一名女子報稱腰痛，一併送院治理。
據了解，姓蘇兄弟（19及27歲）與姓陳（30歲）男子昨晚在酒吧消遣，飲得醉醺醺，至早上酒吧打烊離去，陳男疑「發酒癲」失控，需要姓黃（18歲）女友專誠到來接走他，其間與蘇氏兄弟發生爭執，一度爆發混戰。
有街坊上載圖片，可見一名男子坐在地上，旁邊遺下紙巾及少量血漬。另一片段顯示，四男女在樓梯內爭執，陳男被人按在地上，不斷大叫：「你踩夠未啦」。旁邊站着一名赤膊男，黃女跪在地上，一名屋苑保安在場監視，其間有看熱鬧途人說：「你襟住佢冇用，一個人發酒癲」。
