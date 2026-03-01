Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

銅鑼灣東廊貨Van落橋「自炒」 巴士一度受阻乘客步行離開 網民：東廊百萬行

突發
更新時間：11:10 2026-03-01 HKT
東區走廊發生交通意外。今日（3月1日）早上9時47分，一輛客貨車在東區走廊往銅鑼灣方向近興發街落橋位失事「自炒」，撞向路壆，橫亙在馬路上阻塞交通。貨Van司機並無受傷，惟尾隨的多輛巴士無法前行，大批乘客只得下車步行離開。

有網民上載市民在東廊徒步離開的照片，所見人數過百，場面相當「墟冚」；有網友笑言是「東區走廊百萬行」。受事故影響期間，運輸署宣布因交通意外，由東區走廊往銅鑼灣方向通往興發街的支路的唯一行車線需要封閉，呼籲駕駛人士考慮改用其他道路。

客貨車「自炒」。fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片
客貨車「自炒」。fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片
大批乘客下車步行離開。fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片
大批乘客下車步行離開。fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片
fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片
fb馬路的事 (即時交通資訊台)圖片

 

