九龍塘站乘客拖喼搭扶手電梯 向後跌撞3人 兩長者送院

港鐵九龍塘站觀塘綫月台，今日（28日）早上11時半左右，有人拖着行李箱，乘搭扶手電梯向上往大堂，其間意外向後跌，波及後方3人。事後有傷者坐在扶手電梯上等待救援，港鐵職員趕至協助急救，並拉起膠帶避免其他乘客靠近電梯。其後救護員接報到場，將兩名年長男女送院治理。

港鐵回覆查詢時表示，今日上午約11時半，一名攜帶行李的乘客，在觀塘綫九龍塘站月台前往大堂的扶手電梯上，懷疑失平衡向後跌倒，撞向後方三名乘客。當時有其他乘客按動緊急掣制停扶手電梯，車站職員亦隨即趕到現場協助，並召喚救護車。兩名乘客獲送院治理，其他相關乘客在現場表示沒有受傷，休息後自行離開。該扶手電梯經承辦商檢查及確認運作正常後，已於稍後時間重開。港鐵藉此呼籲乘客為己為人，攜帶大型物品時應使用升降機。

現場為港鐵九龍塘站觀塘綫月台。FB：Soso Chan@車Cam L（香港群組）