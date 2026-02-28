Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深水埗嫖客暈倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕

突發
更新時間：11:29 2026-02-28 HKT
發佈時間：11:29 2026-02-28 HKT

深水埗發生離奇猝死案！今（28日）凌晨4時11分，警方接獲一名姓溫（56歲）女子報案，指姓李（39歲）男子暈倒，警員接報到場，發現李男倒臥單位床上，現場被證實死亡，死因有待驗屍報告。

案發現場為唐樓一單位。楊偉亨攝
據了解，男死者為石硤尾街坊，溫婦持雙程證來港，在深水埗汝州街接客，死者為其相熟嫖客。事發於昨（27日）午2時30分，李男前往鳳樓找溫婦，直至晚上9時許，兩人進行性行為。完事後，李男表示不適，出現嘔吐等症狀，之後入睡。

溫婦不以為意，至凌晨零時，她查看李男時，發現對方仍有呼吸及脈搏，於是返回房間休息。至今日凌晨4時，她再度檢查死者時，赫見死者已不省人事，大驚報警。

警方及救護員接報到場，發現死者身體已出現明顯屍斑，救護員即場確認死亡。警方在現場檢獲一個冰壺，報案人聲稱為自己服用，但表示不清楚死者有否使用。警方隨即以「藏有工具可作吸食用途」罪將該名報案人拘捕。

案件經初步調查後，暫列「屍體發現」及「藏有工具可作吸食用途」，案件無可疑，屍體已送殮房待驗屍確定死因。

 

 

