北角搶巴士內地男報稱患愛滋病 城巴車長糾纏間衣服染血送院檢查

北角周五鬧市傍晚收工時間發生驚險的搶巴士事件，一名28歲內地男子在一輛116號線城巴內先擊碎車窗，繼而趁車長查看時跳上司機位意圖開動巴士，混亂間導致巴士溜後撞向後方九巴釀成事故。據了解，涉案男子在逃跑期間被警方截獲，由於其雙手染血並自稱患有愛滋病，曾與其糾纏的城巴車長衣服沾上血迹，需送院接受進一步檢查。

被捕時語無倫次、精神呆滯

事發於昨日（27日）下午約6時40分，一輛由蔡姓車長（54歲）駕駛的城巴沿英皇道往鰂魚涌方向行駛。當巴士駛至近大強街時，有乘客向車長反映，上層一名男乘客突然利用緊急逃生錘，瘋狂敲打右後方的玻璃，導致車窗應聲碎裂。車長隨即將巴士停靠在英皇道255號對開，打死火燈並上樓視察損毀情況。

此時，涉案內地男子繆某（28歲）趁車長離開司機位，衝落底層並跳上駕駛座。車長見狀立即折返熄匙制止，然後下車報案。此時，繆男不斷撥動車內按鈕，最終給他鬆開手掣，導致城巴失控向後滑行，猛烈撞向後方一輛102號線九巴。

疑犯從巴士破窗躍下 涉刑毀等四罪被捕

撞車意外後，繆男離開駕駛座返回上層，竟由破爛的車窗一躍而下跳出車外，往大強街方向逃跑。蔡姓車長不顧危險尾隨追截，最終警員趕至現場，在英皇道匯豐銀行外將繆男制服。當時被捕人講普通話但語無倫次，精神呆滯，且雙手有血跡。現場路面遺留一樽懷疑屬於疑犯的藥物。

經過警方進一步調查後，警方以刑事毀壞、擅取交通工具、無牌駕駛及駕駛時無第三者保險這四項罪名作出拘捕。案件由東區刑事值日隊第七隊跟進。由於繆男受傷，因此獲送東區醫院治理。

現場消息指，被捕男子持往來港澳通行證（雙程證）來港，報稱患有愛滋病，蔡姓車長曾經與他拉扯及接觸，所以亦被送往東區醫院治理。

城巴發言人回應事件時表示，嚴厲譴責損壞公共交通工具的行為，並指事發時車長正協助乘客轉乘，涉案人士突然拉動手掣導致溜後。城巴強調將全力配合警方調查，並向受影響乘客及車長表示慰問。