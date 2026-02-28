珍惜生命｜馬鞍山20歲女子墮樓亡  現場留遺書

馬鞍山發生墮樓命案。昨日（27日）下午5時29分，警方接獲途人報案，指發現一名女子倒臥在鞍誠街8號新港城第3期對開地面，懷疑她從高處墮下，隨即報警求助。

醫護人員接報趕至現場後，發現該名姓陳（20歲）女子已陷入昏迷，立即將其送往威爾斯親王醫院搶救，惟最終傷重不治，宣告死亡。

警方於案發現場檢獲遺書，相信死者是從上址一個單位墮下。經初步了解，死者生前有情緒病紀錄。案件目前列作自殺處理，具體死因仍有待驗屍後進一步確定。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk