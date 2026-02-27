Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

烏溪沙野豬傷人｜野豬已被人道處理 漁護署籲市民勿主動走近或干擾

突發
更新時間：22:56 2026-02-27 HKT
發佈時間：22:56 2026-02-27 HKT

馬鞍山烏溪沙有野豬橫衝直撞，傷及5人包括漁護署職員，最終野豬被麻醉捕走。漁護署回覆查詢時表示，這頭野豬為亞成年雄性，有明顯外傷，目前已將其人道處理；又呼籲市民遇到野豬時要保持鎮定，切勿主動走近及干擾牠們。

相關報道：野豬大鬧烏溪沙 橫衝直撞傷及5人包括漁護署職員 女槍手開麻醉槍捕獲

漁護署表示，今日（2月27日）下午約5時接獲警方轉介指港鐵烏溪沙站附近有一頭野豬襲擊市民，引致市民受傷，署方即時派員到場跟進。約晚上8時，署方獸醫以麻醉槍將該頭野豬麻醉並捕捉。鑑於野豬在市區活動對公眾安全構成威脅，署方人員將其捕獲後，已作人道處理。

被捕獲的野豬為亞成年雄性，體長約1.2米，重約40公斤。經檢查，發現其一對後腳及口腔有明顯外傷。行動中，該署一名職員腿部受輕傷，已送院治理。

漁護署強調，當野豬在市區出沒，並對公眾構成即時威脅或已造成傷害時，會果斷行動，以保障市民安全。署方提醒市民，如遇到野豬時應保持鎮定，切勿主動走近及干擾牠們。如有需要，可躲在障礙物後，待野豬離開後才繼續前進。不應用物件拋向野豬或驅趕野豬，以免挑釁野豬而發生危險。如野豬對人身安全構成即時威脅，請立即致電999報警求助。
 

