紀律部隊評議會會慶 楊何蓓茵及鄧炳強出席 

紀律部隊評議會（職方） 今日(27日)舉行36週年會慶，公務員事務局局長楊何蓓茵、保安局局長鄧炳強、以及一眾紀律部隊首長均有出席。

楊何蓓茵致詞時表示，紀律部隊評議會（職方）一直是管方及紀律部隊之間的重要溝通橋樑，剛過去一年亦就各個議題持續保持緊密聯繫，而各支紀律部隊一向是特區政府的堅實後盾，回顧去年紀律部隊深入參與多項重大工作，包括迎來啟德體育園開幕、承辦全國運動會及殘特奧會、立法會選舉，更於宏福苑大火展現團結同心，竭力為市民服務，感謝各部隊人員的付出，為國家和香港作出貢獻。

她亦指，剛公佈的財政預算案提到政府會透過推進資源效率優化計劃，於未來兩個財政年度將繼續控制經營開支和公務員編制，而今年薪酬調整會按既定機制進行，昨日(26日)已向符合條件的私人公司和非政府機構發出問卷，政府內部亦會就經濟狀況及物價指數等收集數據，及後會邀請職方提出對年度薪酬調整要求，期望6月可以匯集6個因素的資料，供行會考慮及決定。