入境處遣返31名越南假難民 部分曾犯刑事罪

入境事務處今日（2月27日）執行遣送行動，將31名越南籍非法入境者（19男12女）遣返越南。他們曾在香港提出免遣返聲請但不獲確立，部分曾因干犯刑事罪行被判監及服刑至刑滿出獄。

入境處強調，一直致力將免遣返聲請不獲確立者盡快遣送離港，以維持有效的出入境管制和保障公眾利益。根據自2022年12月7日起生效的更新遣送政策，入境處一般可在聲請人的司法覆核個案被高等法院原訟法庭拒絕後，執行相關遣送行動，從而提高遣送聲請不獲確立者的效率及加大遣送力度。

入境處會繼續加快遣送程序，視乎實際情況和需要，積極與聲請人主要來源國的政府、航空公司及其他政府部門保持密切聯繫，採取一切合適措施將免遣返聲請不獲確立人士盡快遣離香港。

被遣返人士在入境處人員押送下離開羈押地點前往機場。入境處圖片