尖沙咀婚紗舖婚紗禮服被熏黑 損毀嚴重

金巴利道69-71A一樓婚紗店，昨（26日）晚發生火警，舖內多件婚紗被熏黑，相信損失價值不菲。今（27日）下午《星島頭條網》重返現場，仍未開舖，舖內黑麻麻一片，部分婚紗禮服被熏黑，有職員返回善後，但拒絕受訪。發生火警期間，消防打破店舖落地玻璃從外射水救火，因此職員用黑膠布遮蓋爛玻璃。

婚紗店昨（26日）晚上8時許起火，舖內堆放多件婚紗，令火勢蔓延，濃煙密佈，職員見狀隨即逃離，並報案求助。消防員接報趕至，動用一喉一煙帽隊，並升起雲梯，打破店舖落地玻璃從外射水，迅速將火救熄。

火警中無人受傷，起火原因仍在調查。初步相信電器短路引起火警，並無可疑。