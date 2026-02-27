尖沙咀婚紗舖婚紗禮服被熏黑 損毀嚴重
更新時間：15:13 2026-02-27 HKT
發佈時間：15:13 2026-02-27 HKT
發佈時間：15:13 2026-02-27 HKT
金巴利道69-71A一樓婚紗店，昨（26日）晚發生火警，舖內多件婚紗被熏黑，相信損失價值不菲。今（27日）下午《星島頭條網》重返現場，仍未開舖，舖內黑麻麻一片，部分婚紗禮服被熏黑，有職員返回善後，但拒絕受訪。發生火警期間，消防打破店舖落地玻璃從外射水救火，因此職員用黑膠布遮蓋爛玻璃。
婚紗店昨（26日）晚上8時許起火，舖內堆放多件婚紗，令火勢蔓延，濃煙密佈，職員見狀隨即逃離，並報案求助。消防員接報趕至，動用一喉一煙帽隊，並升起雲梯，打破店舖落地玻璃從外射水，迅速將火救熄。
火警中無人受傷，起火原因仍在調查。初步相信電器短路引起火警，並無可疑。
最Hit
港鐵金鐘站現神秘人龍！港人不解「有錢派？」 網民親測揭真相：真係有獎中
2026-02-26 13:25 HKT
尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯
2026-02-26 15:46 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT