元朗16歲青年撩女惹禍 遭四男夜街圍毆

元朗發生毆打案，16歲青年疑爭女與人積怨，昨（26日）凌晨在東堤街遭4名口罩漢拳打腳踢，並被掠走一部價值4000元的手機，口罩漢逞兇後鳥獸散，事主右手腕擦損及前額紅腫，送院治理。

遇襲青年姓許（16歲），據悉，許男曾在酒吧認識一名男子，該男子有一名女友，許曾與女方調情而觸怒對方。

昨凌晨2時43分，他與兩名朋友在東堤街附近的一間私人桌球室消遣，其間獨自外出買零食，至東堤街某護老院對開時，4名四罩漢突然殺出，圍毆許男近40秒，其間許男的手機從褲袋跌出，被人當場奪去，四漢得手後一哄而散。

據悉，許男認出其中一名歹徒為早前積怨的青年，警方正追緝4名青年下落，年齡介乎16至18歲，列襲擊致造成實際身體傷害及盜竊跟進。