西九龍交通警放蛇截2白牌車 拘2名本地男司機
更新時間：13:32 2026-02-27 HKT
發佈時間：13:32 2026-02-27 HKT
西九龍總區交通部於今日(27日)進行打擊非法載客取酬(俗稱「白牌車」)的行動，成功截獲兩輛非法載客取酬的私家車，拘捕兩名本地男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「無第三者保險而使用車輛」，涉案私家車亦被扣查作進一步檢驗。
西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊高級督察譚健燊講述案情時表示，今日派出人員在西九龍區喬裝乘客，透過網上平台租用車輛，由紅磡出發，分別前往西九文化區Ｍ+及九龍塘廣播道，行動中成功截獲兩部私家車，以及拘捕兩名本地男司機，年齡分別為28及51歲，他們分別收取85元及111元車資。兩人涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「無第三者保險而使用車輛」。
警方重申，根據香港法例第374章《道路交通條例》，私家車必須領取相關出租汽車許可證，方可合法載客取酬。首次定罪最高可處罰款1萬元及監禁6個月；再次定罪最高可處罰款2.5萬元及監禁12個月。涉案車輛亦可被暫吊銷牌照及扣押不超過6個月。
警方呼籲市民應選用合法的公共交通工具，並強調若車輛用作非法載客，其第三者保險可能即時失效，一旦發生意外，乘客及其他道路使用者將失去應有保障。
