珍惜生命│葵聯邨聯欣樓男子墮花槽 當場不治
更新時間：09:15 2026-02-27 HKT
發佈時間：09:15 2026-02-27 HKT
發佈時間：09:15 2026-02-27 HKT
葵聯邨聯欣樓對開，今（27日）早上7時45分，一名年約60至70歲男子由高處墮下，倒臥在聯欣樓對開的花槽位置，救護員接報到場，經檢驗後證實男事主當場身亡。死者身上無身份證明文件，警方正調查其墮樓位置及原因。
自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
最Hit
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
2026-02-25 17:00 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
2026-02-25 19:30 HKT
TVB「最經典女醜角」面目全非 遭質疑「重度醫美」猶如換臉 身體一部份斷裂令人憂心
2026-02-26 09:00 HKT