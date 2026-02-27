珍惜生命│葵聯邨聯欣樓男子墮花槽 當場不治

葵聯邨聯欣樓對開，今（27日）早上7時45分，一名年約60至70歲男子由高處墮下，倒臥在聯欣樓對開的花槽位置，救護員接報到場，經檢驗後證實男事主當場身亡。死者身上無身份證明文件，警方正調查其墮樓位置及原因。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk