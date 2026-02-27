青衣餅店內麵包掟店員 商場平台推跌老翁  黑褸男涉襲擊被捕

網上近日流傳兩段影片，顯示一名黑褸男子在青衣長青邨長青商場一間餅店內與職員爭執，其後更將麵包掟向女店員。警方證實，本周四（26日）早上接獲兩宗報案，經調查相信兩案屬同一名男子所為，已以涉嫌「普通襲擊」拘捕一名51歲陳姓男子。

當場被問話 挑釁警員質問「係咪玩嘢？」

據了解，首段影片長約一分鐘，事發於當日早上7時許。片中所見，黑褸男購買兩個麵包後，未將麵包放到收銀櫃檯，而是隨手擺放於售賣點心的木枱上，並要求結帳。女職員不滿其做法，一邊將麵包收入膠袋，一邊以言語表達不悅。

黑褸男聞言與對方口角，隨後取走麵包離開店舖，惟疑聽到有男職員出言反駁，數秒後折返店內，將麵包擲向女職員，並怒斥對方。女職員彎身閃避，男職員則即時上前與其對峙，場面一度緊張。

另一段長約兩分多鐘的影片顯示，黑褸男其後脫下外套，身穿黑色短袖上衣，在店外被多名警員包圍。期間有男警高聲要求對方合作，並提醒在場人士「幫手影住」。

黑衣男質疑警員「玩嘢」，警員則回應正依法執法及處理事件，雙方言語交鋒。當黑衣男一度靠近警員時，有警員即場警告，若觸碰警察或會被以襲警罪拘捕，又提醒同袍說：「唔使同佢咁多廢話。」

警方表示，當日早上7時09分先後接獲兩個報案，除餅店內有人向職員投擲麵包外，另有一名老翁於商場平台懷疑被推跌，事後自行離開。警方到場調查後，相信兩宗案件涉及同一人，遂拘捕涉案男子，案件交由相關警區跟進。