有片│西區兩貨車「黃格仔」相撞 擋風玻璃爆裂 一人受傷送院

突發
更新時間：01:24 2026-02-27 HKT
發佈時間：01:24 2026-02-27 HKT

西區昨日（26日）深夜發生交通意外。晚上11時21分，兩輛貨車駛至山市街與吉席街交界「黃格仔」位置時發生碰撞，造成一人受傷。救援人員接報到場，其中一部貨車的司機手腳受傷清醒，其後由救護車送往瑪麗醫院治理。

從網上車CAM片段所見，橙色貨車沿山市街南行，當時交通燈顯示綠燈行車，惟駛至吉席街交界，一部順豐貨車由吉席街東行駛至，兩車相撞，橙色貨車車頭擋風玻璃爆裂，車牌幾甩脫，姓吳（37歲）貨車男司機手腳擦傷送院。順豐貨車司機則沒受傷，警方正調查是否有人衝燈釀禍。

兩輛貨車駛至山市街與吉席街交界「黃格仔」位置時發生碰撞，造成一人受傷。fb@西環變幻時
現場所見，其中一輛貨車車頭損毀，擋風玻璃碎裂，泵把亦告受損。警方正就事故原因展開調查。

