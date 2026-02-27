Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜土瓜灣冚鬼油車 警員撲出制服：停車！咪走！ 

突發
更新時間：00:25 2026-02-27 HKT
發佈時間：00:25 2026-02-27 HKT

周四（26日）網上流傳一段影片，直擊警方冚「鬼油車」行動過程。執法地點在土瓜灣忠信街與明倫街交界，影片中，至少一輛白色私家車涉案，當另一輛銀色涉案私家車抵達後，多名穿軍裝警員突然撲出執法。白色私家車司機見狀後馬上開車扯甩油槍，意欲逃遞， 警員大聲吆喝：停車！咪走！

案發於周三晚上10時許，警方接報，懷疑上址有人私賣鬼油，遂到場執法，最終成功攔截涉案兩車。影片可見，有警員衝出並大力拍打涉案的兩輛私家車，並大叫停車，然後打開車門，將兩名司機制服。

據了解，警方最初到場時發現有3輛車，經調查後證實其中2輛與案件無關，其中一架涉案，遂埋伏等候機會拉人。案件現轉交消防處跟進。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
向華強證身家不留兒子 附加「禁移民美國」條件 郭碧婷做遺產管理人 細仔向佑：不公平
影視圈
4小時前
濕疹新配方！港大研發濕疹新配方全線斷貨 購買渠道/補貨日期/每月設限購？
保健養生
13小時前
伍仲衡離開《中年好聲音》疑人氣暴跌被羅家英認錯？ 旗下唱將洪心怡發展緩慢惹揣測
伍仲衡離開《中年好聲音》疑人氣暴跌被羅家英認錯？ 旗下唱將洪心怡發展緩慢惹揣測
影視圈
5小時前
大熊貓執遊客手機把玩拒還，飼養員用食物引誘都冇用。
00:45
低頭族國寶｜大熊貓執遊客掉下手機把玩拒還 飼養員用食物引誘都冇用
即時中國
6小時前
《破案三人行》男星Martin Short家傳巨變震驚荷里活 42歲女兒吞槍身亡家屬悲痛
《破案三人行》男星Martin Short家傳巨變震驚荷里活 42歲女兒吞槍身亡家屬悲痛
影視圈
11小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
7小時前
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
30歲港男亮身家呻窮想搵快錢拍拖 網民勸檢討開支 自爆月入萬零花7年儲$100萬｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
稻香集團酒樓飲茶優惠！指定點心一律計小點 早午下午茶市都有 蝦餃/燒賣/鳳爪/叉燒包
稻香集團酒樓飲茶優惠！指定點心一律計小點 早午下午茶市都有 蝦餃/燒賣/鳳爪/叉燒包
飲食
9小時前