有片｜土瓜灣冚鬼油車 警員撲出制服：停車！咪走！
更新時間：00:25 2026-02-27 HKT
發佈時間：00:25 2026-02-27 HKT
周四（26日）網上流傳一段影片，直擊警方冚「鬼油車」行動過程。執法地點在土瓜灣忠信街與明倫街交界，影片中，至少一輛白色私家車涉案，當另一輛銀色涉案私家車抵達後，多名穿軍裝警員突然撲出執法。白色私家車司機見狀後馬上開車扯甩油槍，意欲逃遞， 警員大聲吆喝：停車！咪走！
案發於周三晚上10時許，警方接報，懷疑上址有人私賣鬼油，遂到場執法，最終成功攔截涉案兩車。影片可見，有警員衝出並大力拍打涉案的兩輛私家車，並大叫停車，然後打開車門，將兩名司機制服。
據了解，警方最初到場時發現有3輛車，經調查後證實其中2輛與案件無關，其中一架涉案，遂埋伏等候機會拉人。案件現轉交消防處跟進。
