鰂魚涌站疑有黑衫男偷拍裙底 得手後當眾翻看相簿 目擊女子籲事主報案

突發
更新時間：22:40 2026-02-26 HKT
發佈時間：22:40 2026-02-26 HKT

有女網民今日（2月26日）在社交平台Threads分享目睹男子懷疑偷拍的經歷，表示自己昨日（2月25日）行經港鐵鰂魚涌站扶手電梯時，目睹穿黑色風衣涉案可疑男子，疑以手機貼近前方穿裙女士的裙底，其後更當眾翻看相簿紀錄，令人髮指。女網民坦言當時十分害怕，也擔心誤會他人，沒有即時制止，但已拍攝了偷拍男的容貌，已報警求助，呼籲事主也報案，以儘快緝兇。

事發昨早約9時31分，該名女網民從鰂魚涌站往北角方向落車後，乘搭中間的扶手電梯向上，其間，她發現旁邊左邊電梯有一名男子突然站前一級，身體貼近前方女士，手臂向裙底傾斜。隨後，女網民清楚目睹可疑男子開啟相簿，翻看偷拍紀錄。女網民坦言，這是她首次目睹偷拍發生，感到十分害怕，因而沒有即場喝止。不過，她仍忍着恐懼，舉手機攝錄疑犯，隨後追上受害女士，透過AirDrop將片段傳給她。

事後這名女網民在Threads發文講述事件警醒市民，並對自己對自己怯懦深感愧疚，「依家仲係嬲到爆炸，覺得其實我可以做到更多，但又因為怯懦冇做到更多。我如果反應再快少少，係咪就可以影到案發經過？曾經覺得自己遇到變態佬會夠膽鬧爆人，同埋逼對方del相，但我因為好驚所以冇做到」，表明自己願意擔任證人，並已透過電子報案中心向警方報案及提交影片。

這名女網民今日再更新帖文，表示已接獲北角警署聯絡，但警方回覆稱由於報案人非當事人，警方行動有限，女網民因此再次呼籲事主盡快報案，協助緝兇。另外女網民又引述警方，稱警方會加強巡邏，呼籲公眾若遇到同類情況，應在安全情況下即時致電999報警，以便警員盡快趕到現場接觸受害人。

