海關截查深圳灣入境貨車 揭高踭靴內藏5隻走私活蜥蜴

突發
更新時間：19:35 2026-02-26 HKT
發佈時間：19:35 2026-02-26 HKT

香港海關今日（2月26日）根據風險評估，在深圳灣管制站截查一輛入境貨車。經檢查後，海關人員在貨車內發現五隻懷疑受管制屬瀕危物種的活蜥蜴。該批活蜥蜴約值1.5萬元，被藏於高踭靴中並以布包裹。目前案件已轉交漁農自然護理署跟進。　　

​根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（[email protected]）或網上表格舉報懷疑走私活動。

