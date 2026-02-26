漁灣邨辦事處62歲樓宇監督暈倒送院亡 房署將與承辦商全力協助遺屬

柴灣漁灣邨漁順樓一辦事處，今日（2月26日）下午3時許，一名62歲姓王男職員暈倒，其同事發現後大驚報案求助。救護員接報趕至，將昏迷男職員被送往東區醫院，可惜最終搶救無效不治。男子死因有待驗屍後確定。

房屋署回覆查詢時，對其離世深表難過。房署提到，事主為一名由護衞服務承辦商聘請的樓宇監督，署方已聯絡死者家屬，向他們致以最深切的慰問。目前警方正調查事件，房屋署會配合警方調查，並聯同承辦商全力為死者家屬提供最適切的協助。

消息指，事主家住彩雲，任職文員五年，並無任何長期病患紀錄，半年前被改派至漁灣邨現址工作。他午飯後曾表示胸口不舒服，在座位休息，至下午3時許同事發現他失去知覺，頭仰兼口吐白沫，隨即施心外壓並報警求助，惜最終回天乏術。