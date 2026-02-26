有片│猜猜我是誰？ 北角大叔當街鋸鎖取單車 真正身份惹網民熱議

當街電鋸開鎖，是偷單車，還是另有內情？今（26日）日網上流出一段短片，一名大叔手持電鋸，在北角街頭鋸破一把鎖，把一部單車取走，大叔與單車的關係耐人尋味，有網民懷疑他是單車賊，亦有網民持相反意見，懷疑他是單車車主。

片段全長34秒，片中的大叔年約70歲，四眼、載鴨舌帽、牛仔衫褲及一對工人手套，他拿着一把電鋸，在北角明園西街把一部鎖在欄杆的單車取走，當時有途人及司機經過，大叔沒有理睬，鋸斷鎖後推着單車向英皇道方向離開。

該大叔是賊還是車主，引起不少猜想，有網民表示：「拉咗未？執法部門有冇跟進？」、「公然偷單車」、「手法好純熟」。亦有網民認為：「架單車係佢爆自己鎖，有咩問題」、「架車可能係佢自己」、「唔係，係幫手清曬欄杆啲單車，因會影響市容啊」。

從大叔的舉動來看，他與一般單車賊確有明顯差別，第一，沒有戴口罩，明目張膽以真面目示人；第二，該單車殘舊，從車胎沒氣來看，料擺放一段日子；第三，警方今日未有接獲北角有偷單車舉報，故此，大叔是否偷單車，還是另有內情則不得而知。