由孟加拉走私$300萬犀牛角來港 60歲男罪成囚兩年

去年6月一名60歲中國籍男子，由孟加拉走私約值300萬元犀牛角切片來港，在機場被香港海關人員拘捕。漁農自然護理署接手跟進後檢控該名男子。男子因違反《保護瀕危動植物物種條例》，今日（2月26日）在區域法院被判罪成，判監24個月。

漁護署表示，該名旅客去年6月29日乘搭航班從孟加拉國達卡抵達香港國際機場。海關人員在檢查其行李時，發現內藏共41件懷疑受管制的犀牛角切片。

漁護署人員到場檢驗後，發現該批切片均以油漆塗黑並以膠膜包裹，經鑑定後確認為犀牛角切片，共重7.7公斤，市價約300萬港元。漁護署遂以非法進口瀕危物種檢控該名男子。被告今日在區域法院被裁定罪成，法庭以36個月為量刑起點，考慮被告認罪扣減三分之一刑期，最終判處監禁24個月。

犀牛屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I的瀕危物種，在本港受《條例》所管制。任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

漁護署強調，政府一貫致力保護瀕危物種，漁護署和香港海關會保持警覺，密切監察及打擊涉及瀕危物種的違法活動。市民如發現任何懷疑違規活動，可致電1823向漁護署舉報。有關本港對瀕危物種的管制詳情，可瀏覽漁護署網頁www.cites.hk。