Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

由孟加拉走私$300萬犀牛角來港 60歲男罪成囚兩年

突發
更新時間：17:05 2026-02-26 HKT
發佈時間：17:05 2026-02-26 HKT

去年6月一名60歲中國籍男子，由孟加拉走私約值300萬元犀牛角切片來港，在機場被香港海關人員拘捕。漁農自然護理署接手跟進後檢控該名男子。男子因違反《保護瀕危動植物物種條例》，今日（2月26日）在區域法院被判罪成，判監24個月。

漁護署表示，該名旅客去年6月29日乘搭航班從孟加拉國達卡抵達香港國際機場。海關人員在檢查其行李時，發現內藏共41件懷疑受管制的犀牛角切片。

漁護署人員到場檢驗後，發現該批切片均以油漆塗黑並以膠膜包裹，經鑑定後確認為犀牛角切片，共重7.7公斤，市價約300萬港元。漁護署遂以非法進口瀕危物種檢控該名男子。被告今日在區域法院被裁定罪成，法庭以36個月為量刑起點，考慮被告認罪扣減三分之一刑期，最終判處監禁24個月。

犀牛屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I的瀕危物種，在本港受《條例》所管制。任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

漁護署強調，政府一貫致力保護瀕危物種，漁護署和香港海關會保持警覺，密切監察及打擊涉及瀕危物種的違法活動。市民如發現任何懷疑違規活動，可致電1823向漁護署舉報。有關本港對瀕危物種的管制詳情，可瀏覽漁護署網頁www.cites.hk

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
21小時前
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
8小時前
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
鰂魚涌生記粥麵結業！逾40年老字號分店 獲蔡瀾大讚「香港第一」 網民不捨：生意很好
飲食
23小時前
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
影視圈
7小時前
被告彭勵進否認2項強姦罪受審。資料圖片
18歲女疑飲加料大麻啤酒後暈眩遭強姦 男同事否認兩罪受審
社會
3小時前
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
6小時前