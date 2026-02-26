網上投資詐騙去年大增3成 女商人玩IG墮買金陷阱 被呃逾$4000萬

警方去年共接獲5,135宗網上投資騙案，較2024年大幅上升30.7%（增加1,205宗）。當中八成（80.4%）受害人是透過主流社交媒體平台或即時通訊軟件接觸騙徒，繼而墮入陷阱。其中損失最多個案為一名女子，她在去年貴金屬市場氣氛熾熱下，錯誤相信WhatsApp騙徒的「豐厚利潤」陷阱，最終損失超過4,000萬元。

消息指，受害人為年約50多歲女子，是電子貿易公司老闆。該名女商人最初在去年10月，在社交媒體Instagram（IG）上接觸騙徒，其後轉至WhatsApp繼續對話。騙徒以投資黃金可獲取豐厚利潤作餌，受害人不虞有詐，按指示在騙徒提供的虛假交易網站註冊，並先後66次將款項存入指定銀行戶口，最終損失超過4,000萬港元。目前案件由觀塘警區刑事調查隊第二隊跟進。

警方昨日（2月25日）在防騙專頁「守網者」提及相關騙案。

警方昨日（2月25日）在防騙專頁「守網者」提醒市民，任何在社交平台上主動接觸、聲稱有「低風險高回報」的投資，很大機會是騙局。市民切勿輕信網上結識的自稱「投資專家」或「內幕消息」。如有懷疑，善用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑平台帳戶名稱、收款帳戶、電話號碼等評估詐騙風險。