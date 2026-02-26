Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

網上投資詐騙去年大增3成 女商人玩IG墮買金陷阱 被呃逾$4000萬

突發
更新時間：18:26 2026-02-26 HKT
發佈時間：15:56 2026-02-26 HKT

警方去年共接獲5,135宗網上投資騙案，較2024年大幅上升30.7%（增加1,205宗）。當中八成（80.4%）受害人是透過主流社交媒體平台或即時通訊軟件接觸騙徒，繼而墮入陷阱。其中損失最多個案為一名女子，她在去年貴金屬市場氣氛熾熱下，錯誤相信WhatsApp騙徒的「豐厚利潤」陷阱，最終損失超過4,000萬元。

消息指，受害人為年約50多歲女子，是電子貿易公司老闆。該名女商人最初在去年10月，在社交媒體Instagram（IG）上接觸騙徒，其後轉至WhatsApp繼續對話。騙徒以投資黃金可獲取豐厚利潤作餌，受害人不虞有詐，按指示在騙徒提供的虛假交易網站註冊，並先後66次將款項存入指定銀行戶口，最終損失超過4,000萬港元。目前案件由觀塘警區刑事調查隊第二隊跟進。

警方昨日（2月25日）在防騙專頁「守網者」提及相關騙案。
警方昨日（2月25日）在防騙專頁「守網者」提及相關騙案。

警方昨日（2月25日）在防騙專頁「守網者」提醒市民，任何在社交平台上主動接觸、聲稱有「低風險高回報」的投資，很大機會是騙局。市民切勿輕信網上結識的自稱「投資專家」或「內幕消息」。如有懷疑，善用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑平台帳戶名稱、收款帳戶、電話號碼等評估詐騙風險。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
01:21
財政預算案2026長者福利合集︱長生津、生果金出雙糧／醫療券／本地安老／跨境養老資助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
港網民點評5大最伏居住地區！啟德/日出康城上榜 屯門1地區被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
中年好聲音4丨5強蒙面藝人身份終揭盅 集體除罩以真面目企上舞台
影視圈
23小時前
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
豪宅保安風騷曬新春彪炳戰績 黑仔同行年初四只得$630利是錢 行家自爆逗利是絕招｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
TVB「最經典女醜角」面目全非  遭質疑「重度醫美」猶如換臉  身體一部份斷裂令人憂心
影視圈
9小時前
被告彭勵進否認2項強姦罪受審。資料圖片
18歲女疑飲加料大麻啤酒後暈眩遭強姦 男同事否認兩罪受審
社會
4小時前
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
連續兩期六合彩13.5注中二獎 金多寶一期派逾百萬 上期獎金僅5位數字｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
香港貿發局推「創業快綫」計劃 助本地初創踏上成功大道
創科資訊
52分鐘前
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
「御用師奶」黃梓瑋整容全直擊 告別肥師奶重返顏值巔峰 撞樣90年代性感女星關秀媚
影視圈
4小時前
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
90年代「性感艷星」谷底反彈晉升官員  火紅低胸裙騷S形身材宣布喜訊  曾遭家暴歷痛苦低潮
影視圈
7小時前