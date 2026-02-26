Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

瑪嘉烈醫院兩女職員遭非禮 警拘53歲巴裔男病人

突發
更新時間：18:16 2026-02-26 HKT
發佈時間：15:32 2026-02-26 HKT

瑪嘉烈醫院內科及老人科病房2名病人服務助理，於周日（2月22日）上午照顧病人期間，懷疑被非禮。院方接獲報告後報警，警方周二（2月24日）在病房拘捕一名53歲男病人。

據了解，被捕人為巴基斯坦裔，持香港身份證，因心臟病入院。事發前兩名病人服務助理（42及48歲女子）協助被捕人沖涼，其後再幫被捕人返回病床之際，有人被非禮胸部。兩名女職員事後經考慮決定報警，目前案件由深水埗警區刑事調查第九隊跟進。

醫院強調高度關注事件，強烈譴責涉嫌非禮該院員工的行為，並採取「零容忍」態度，嚴肅跟進事件及全力配合警方調查。醫院已向兩名病人服務助理致以慰問及提供支援，亦透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。

目前案件由深水埗警區刑事調查第九隊跟進。資料圖片
