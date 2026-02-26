Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

水警夥海關大潭反走私 檢值$270萬私煙扣查一貨車

突發
更新時間：14:20 2026-02-26 HKT
發佈時間：14:20 2026-02-26 HKT

警方表示，懷疑近日有人在港島南面大潭水域一帶進行走私活動，經過深入調查及情報分析後，水警總區特遣隊、水警南分區、水警東分區、水警西分區，聯同海關海域調查組及海關海域聯合特遣隊人員，昨晚（25日）在相關海域進行反走私行動。

行動中，人員發現一艘沒有亮起航行燈的快艇駛至土地灣附近岸邊，同時有數名可疑男子將貨物由快艇搬到岸上一輛貨車上。人員隨即採取行動，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港東南面水域逃去。水警人員遂展開追截，惟涉案快艇最終逃離香港東南面水域往內地方向駛去。

人員在涉案貨車共檢獲60萬支懷疑私煙，估計市值約270萬元，應課稅值約200萬元，並扣查有關涉案貨車。案件交由海關人員繼續跟進調查。

↓立即下載星島頭條App↓

