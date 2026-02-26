洪水橋私家車誤闖輕鐵路軌 顛簸逆行400米 港鐵報警處理

周三（25日）晚網上流傳一段短片，一輛私家車誤闖輕鐵路軌範圍，在洪水橋站附近沿軌道顛簸前行，場面險象環生。事件發生於同日晚上約8時，港鐵控制中心發現情況後，已即時指示附近輕鐵列車稍作等候，最終私家車約1分鐘後自行駛離路軌，未有影響列車服務。

片段顯示，涉事私家車駛入青山公路與洪水橋大街交界的輕鐵路軌後，車輪輾過道碴碎石，沿軌道搖晃前行。前方一度可見有輕鐵列車停在路軌上，避免相撞。另一段影片則見私家車沿路軌行駛約百米，至元朗洪元路泉薈停車場對開的分岔位置，始駛離路軌範圍。

據拍片者稱，懷疑私家車因衝紅燈後慌亂誤入路軌；亦有網民形容場面「見到眼都跌出嚟」，擔心與輕鐵迎頭相撞。

港鐵表示，輕鐵車務控制中心於25日晚上約8時留意到該車進入路軌範圍，隨即通知附近列車稍作等候，私家車約1分鐘後自行離開，整體服務未受影響。港鐵已就事件報警，交由警方跟進調查。

據了解，警方到場後，涉案私家車已經離開。人員經查看閉路電視後，發現私家車於25日晚上8時，從洪水橋大街左轉入路軌並於2號月台逆行約400米，其後於青山公路洪水橋段離開。事件中路軌並無損毁，無人受傷，亦沒有影響輕鐵交通，案件現交由新界北總區交通調查隊跟進。