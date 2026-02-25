Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西營盤美興樓火警 一老翁不適送院 現場交通受阻部份巴士路線需改道

突發
更新時間：17:07 2026-02-25 HKT
發佈時間：16:31 2026-02-25 HKT

西營盤發生火警。今日（25日）下午3時許，興漢道3至4號美興樓一單位的冷氣機起火冒煙，消防到場升起雲梯，並動用一條喉及一隊煙帽隊灌救。消息指，有居民需到天台暫避，另有人報案指有長者被困單位。救援人員在場救出一名老翁，他清醒由救護車送院治理。

根據網上圖片及片段所見，美興樓一低層單位冒出陣陣濃煙，外牆熏黑，消防不斷向單位射水灌救。

城巴表示，因應般咸道火警，介乎薄扶林道與西邊街之間的全線封閉。城巴部分路線實施臨時交通安排，包括：

  • 23, 40, 40M及103號線往灣仔方向，於香港潮商學校後改道行駛
  • 23, 40及103號線往蒲飛路方向，於東邊街後改道行駛

