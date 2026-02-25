油麻地校巴撞Tesla撼燈柱 兩人受傷送院

油麻地發生涉及校巴的交通意外。今日（25日）下午1時23分，一輛學校小巴沿加士居道西行，至衛理道交界時，與一輛Tesla電動車相撞，校巴繼而剷向路中石壆並撞上燈柱才停下。

意外中，Tesla的32歲姓李男司機頸痛及手腳受傷，而車上的54歲姓劉女乘客亦感到胸口痛，二人清醒被送往伊利沙伯醫院治理。現場所見，Tesla車頭損毀嚴重，校巴亦左邊車頭損毀。

校巴姓林司機表示，校巴當時載有10名學童，沿加士居道右轉衞理道，而一部Tesla電動車則沿加士居道東行往觀塘方向，林報稱當時為綠燈行駛，「我跟住兩架車過綠燈。」他指Tesla當時車速甚快，校巴收掣不及便與Tesla相撞。「佢（Tesla司機）可能睇錯燈。」