觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件

突發
更新時間：10:10 2026-02-25 HKT
發佈時間：08:40 2026-02-25 HKT

觀塘警署發生女警吞槍事件。今日（25日）早上一名23歲女督察被同袍發現在槍房上彈區頭部中槍，她當時已無呼吸脈搏，其後證實死亡。警方正調查事件，東九龍重案組接手跟進。警務處處長周一鳴事後到觀塘警署了解。

警務處處長周一鳴到警署了解事件。梁國峰攝
警務處處長周一鳴到警署了解事件。梁國峰攝
圍板內架起帳篷。梁國峰攝
圍板內架起帳篷。梁國峰攝

 

警署內的上彈退彈區有血迹，警員用板圍封待查。網上圖片
警署內的上彈退彈區有血迹，警員用板圍封待查。網上圖片

 警方回應指現正調查一名警務人員今（25日）上午在觀塘警署死亡的案件。上午約7時45分，警方發現一名隸屬觀塘警區軍裝巡邏小隊的23歲女警務人員，在觀塘警署上彈及退彈區域內受傷。她頭部有槍傷，於現場被證實死亡。死者身旁有一把佩槍。經初步調查，相信她用獲發的佩槍自殺。警方稍後將安排為死者進行驗屍，以確定其死因。案件由東九龍總區重案組跟進調查。警方對事件深表難過及惋惜，並對該名警務人員的家屬致以慰問，亦會提供適切協助。

現場所見，大批警務人員在觀塘警署地下，上彈退彈區則有圍板圍封待查，相信是肇事位置。現場人員神情肅穆，警務處處長周一鳴約9時許到現場了解，更進入上彈及退彈區域視察。其間一名相信是死者的女親友到場，她神情哀傷，需由其他人攙扶安慰。

據悉女督察由輔警轉正規 曾透露工作壓力大

據悉，肇事23歲女督察由輔警轉職正規警後，駐守刑事偵緝部門，曾透露工作壓力大，其後調回軍裝，亦表示過想離職。據了解，女事主今早在警署內吃早餐時並無異樣。

