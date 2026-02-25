九龍城碼頭男子墮海 送院不治

土瓜灣有人墮海。今日（25日）早上7時27分，一名男子在新碼頭街九龍城渡輪碼頭對開約10米海面載浮載沉，途人發現報案。救援人員趕到，救起一名年約70歲的老翁，但事主已昏迷不醒，須以心外壓機一直搶救，送往伊利沙伯醫院，惜最終不治。現場所見，事主並非身穿泳衣，警方沒有檢獲遺書，正調查其身份及墮海原因。

