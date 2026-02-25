Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龍城碼頭男子墮海 送院不治

突發
更新時間：08:22 2026-02-25 HKT
土瓜灣有人墮海。今日（25日）早上7時27分，一名男子在新碼頭街九龍城渡輪碼頭對開約10米海面載浮載沉，途人發現報案。救援人員趕到，救起一名年約70歲的老翁，但事主已昏迷不醒，須以心外壓機一直搶救，送往伊利沙伯醫院，惜最終不治。現場所見，事主並非身穿泳衣，警方沒有檢獲遺書，正調查其身份及墮海原因。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk 

