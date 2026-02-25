Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

旺角「學生公寓」起火 火舌竄出途經司機響咹助疏散 8人不適送院｜有片

突發
更新時間：04:10 2026-02-25 HKT
發佈時間：04:10 2026-02-25 HKT

旺角一所「學生宿舍」凌晨發生火警。今日（25日）凌晨約2時許，當局接獲多名市民報案，指大南街與柏樹街交界單位起火並冒出濃煙。消防接報趕至現場，協助疏散大廈居民，並開喉灌救，最終將火勢撲滅。

事件中，共7男1女吸入濃煙不適，8人均為留學生，部分人面部被濃煙熏黑，有人在逃生時扭傷腳部。他們由救護員送院治理。約33名居民疏散至天台及樓下安全地點。消防初步調查，相信火警由外置充電器起火引致。

其中一名姓許的男學生表示，凌晨2時許聞到煙味，打開門逃生時發現濃煙已蔓延至5樓，他立即呼籲其他住戶疏散。他指房間內住外6人，眾人事後跑到樓下暫避。

從讀者提供的照片及影片可見，涉事單位火舌從窗戶竄出，濃煙直衝上空。途經的司機被火光和濃煙驚動，不斷鳴喇叭提醒附近居民盡快撤離。

現場位於大南街39至43號的「A Square」學生公寓，多個單位用作長短租住宿。據網上資料，單位月租由約3800元起，費用包括水、電、網絡及家電設備，並提供共用區域，方便學生舉行課程或交流活動。

