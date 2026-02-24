消防處去年逾44萬次防火巡查 積極探討拓展「物聯網火警偵測系統」

消防處今日（24日）舉行記者會回顧2025年工作。消防處去年進行了超過44萬次防火巡查，發出逾1.7萬張「消除火警危險通知書」，同時推行多項防火規管工作，包括展開「物聯網火警偵測系統先導計劃」，揀選10幢6層或以下舊式樓宇安裝系統，利用物聯網技術實時監測火警並迅速通知消防處，正積極探討將系統應用延伸至7層或以上舊式樓宇的技術可行性。

消防處處長楊恩健指出，去年第4季推出「物聯網火警偵測系統先導計劃」，揀選10幢6層或以下目標舊式樓宇安裝「物聯網火警偵測系統」，利用物聯網技術實時監測火警並迅速通知消防處，計劃預計於今年第1季完成，會研究能否作為傳統消防裝置及設備的替代方案，並積極探討將系統應用延伸至7層或以上舊式樓宇的技術可行性。

消防處今日（24日）舉行記者會回顧2025年工作。盧江球攝

他亦指，去年第3季推出的「代辦工程」先導計劃，為未能遵從「消防安全指示」或「符合消防安全令」的目標樓宇業主代辦消防安全改善工程，目前已為10幢目標樓宇批出工程顧問及承建商合約，預期首幢樓宇的代辦工程可於今年年中完成，估計之後每年可為約20至60幢目標樓宇進行有關工程。

消防處亦於去年3月設立「分區公眾安全隊」，主動巡查目標舊式商住樓宇。楊補充，為加強對舊式樓宇潛在火警風險的監察與管理，將綜合分析多項因素，於「分區公眾安全隊」轄區建立一套「風險地圖」，並據此為目標樓宇制定風險等級，以制定更具針對性的巡查及防火策略。

消防處處長楊恩健。

審批和驗收方面，消防處於去年3月成立「新建消防設施一站式驗收統籌辦公室」，將整體驗收時間壓縮，一般建築規模的常規項目由平均52天減至35天，公屋項目則縮短至22天，截至去年底153項常規項目及11項公營房屋項目均於指定時限內完成驗收工作。

另外，處方優化臨時公眾娛樂場所牌照申請的消防驗收流程，推行以視像方式為部分安全風險較低的活動場所進行消防驗收，並即時以電子方式發出證書，自去年8月推出至去年底已完成563宗個案，當中驗收時間大幅縮短至最快1個工作天完成，預料於今年第1季全面推行視像驗收計劃。未來亦將在消防處手機應用程式中新增「牌照申請進度查詢」功能，讓申請人可隨時查閱消防證明書的審批進度及文件遞交狀況。