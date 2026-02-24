Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳門內地婦初二搭巴士激動搶軚盤被捕 疑因不滿問路時車長無答

突發
更新時間：19:27 2026-02-24 HKT
發佈時間：19:27 2026-02-24 HKT

內地一名退休婦人新年遊覽澳門，大年初二（2月18日）晚搭巴士期間向車長問路，然而車長因要專注駕駛，未有理會。該名內地婦因而憤怒，竟在巴士行駛期間激動搶奪方向盤，導致車身搖晃，驚險萬分。所幸車長及時煞停，事件無人受傷。澳門治安警到場後，將涉案婦人拘捕。

澳門傳媒今日（2月24日）報道，涉案內地婦人60歲姓楊，報稱退休人士，持雙程證前往澳門。大年初二晚上7時許，楊婦正在乘搭當地一部3X線澳巴。當巴士在殷王子大馬路等紅燈時，楊婦向車長問詢行車路線，但剛好轉綠燈，澳巴車長因專注駕駛未予回應，婦人其後伸手試圖搶巴士方向盤，導致巴士搖晃。

姓楊內地婦人涉違反澳門的 「妨害道路運輸安全」罪被捕。澳門治安警圖片
姓楊內地婦人涉違反澳門的 「妨害道路運輸安全」罪被捕。澳門治安警圖片

車長見狀隨即急煞並響號，經過的澳巴稽查員聞訊上前了解。事後稽查員帶同楊婦落車，並報警處理，巴士則繼續行駛以免影響其他乘客。事件擾攘近十分鐘，過程中無人受傷。

治安警到場了解後拘捕楊婦，並帶返警局調查。經查問，有人承認當時計劃乘搭巴士前往關閘，因向司機詢問巴士路線不果，憤怒之下遂搶軚。楊婦涉違反當地的 「妨害道路運輸安全」罪，案件移送檢察院偵辦。

涉案婦人當時乘搭一部澳巴，期間激動搶巴士方向盤。澳巴官網圖片（非涉事車輛）
涉案婦人當時乘搭一部澳巴，期間激動搶巴士方向盤。澳巴官網圖片（非涉事車輛）

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
3小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
2026-02-23 19:10 HKT
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
14小時前
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
前上市公司主席曬英護照稱「零用途」 Hashtag「只係裝飾品」「廢物利用」掀議｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
《歡樂今宵》女主持歷恐怖車禍險破相  淡出近30年罕現身香港  與近半世紀生死之交聚首
影視圈
11小時前
爆發彩票爭奪戰的OK便店店。Google Maps
彩票爭奪戰 | 顧客棄買彩票中億元 店經理下班秒買走 OK提訴訟爭奪
即時國際
8小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
2026-02-23 19:15 HKT
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
荃灣商場開年醒獅被批「Hea舞」 表演者現身吐苦水：底薪$600為愛發電｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
點心紙唔係咁填？00後飲茶「打剔再畫圈」爆世代戰 網民：90後睇到血壓高｜Juicy叮
點心紙唔係咁填？00後飲茶「打剔再畫圈」爆世代戰 網民：90後睇到血壓高｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
劉美賢冬奧會女子花式溜冰奪冠。中新社
中國觀察：劉美賢母親曝光 「中功」二姐
即時中國
11小時前