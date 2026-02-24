澳門內地婦初二搭巴士激動搶軚盤被捕 疑因不滿問路時車長無答

內地一名退休婦人新年遊覽澳門，大年初二（2月18日）晚搭巴士期間向車長問路，然而車長因要專注駕駛，未有理會。該名內地婦因而憤怒，竟在巴士行駛期間激動搶奪方向盤，導致車身搖晃，驚險萬分。所幸車長及時煞停，事件無人受傷。澳門治安警到場後，將涉案婦人拘捕。

澳門傳媒今日（2月24日）報道，涉案內地婦人60歲姓楊，報稱退休人士，持雙程證前往澳門。大年初二晚上7時許，楊婦正在乘搭當地一部3X線澳巴。當巴士在殷王子大馬路等紅燈時，楊婦向車長問詢行車路線，但剛好轉綠燈，澳巴車長因專注駕駛未予回應，婦人其後伸手試圖搶巴士方向盤，導致巴士搖晃。

姓楊內地婦人涉違反澳門的 「妨害道路運輸安全」罪被捕。澳門治安警圖片

車長見狀隨即急煞並響號，經過的澳巴稽查員聞訊上前了解。事後稽查員帶同楊婦落車，並報警處理，巴士則繼續行駛以免影響其他乘客。事件擾攘近十分鐘，過程中無人受傷。

治安警到場了解後拘捕楊婦，並帶返警局調查。經查問，有人承認當時計劃乘搭巴士前往關閘，因向司機詢問巴士路線不果，憤怒之下遂搶軚。楊婦涉違反當地的 「妨害道路運輸安全」罪，案件移送檢察院偵辦。

涉案婦人當時乘搭一部澳巴，期間激動搶巴士方向盤。澳巴官網圖片（非涉事車輛）