消防處建議修例 加強樓宇及消防設備管理 最快今年4月向立法會簡介

消防處今日（24日）舉行記者會回顧2025年工作，去年11月大埔宏福苑發生大火，消防處推出多項針對措施如成立專責巡查隊、加強消防裝置失效警示、成立全天候快速應變小隊、加強宣傳教育及培訓。消防處處長楊恩健表示，為加強樓宇及消防設備管理將進行法例修改，包括要求大廈消防裝置關閉前必須得到處方批準、加強大廈物管公司法定責任及加入定額罰款條文，期望於年內可提交至立法會進行審議。

楊恩健指出，目前大廈可先行關閉消防裝置後再通知消防處，修例後將要求大廈需得到處方批準才可以關閉，並確保預設替補措施已做足，待處方派人巡查批准後可關閉消防裝置。

他亦指，修例擬加強相關持份者責任，尤其是物管公司，於消防設備監管上有責任保障系統處於正常可用狀態，相信納入物管公司責任，亦有助人員加強巡查阻塞走火通道等安全隱患；同時將針對相關安全隱患加入定額罰款條文，以簡易程序治罪條例取代傳票形式處理，以加快效率提高阻嚇性。

處方預料於今年4月至5月將修例建議提交至立法會保安事務委員會進行簡介，並於年內推動立法工作。

宏福苑大火後消防處主要進行了三大方向巡查，包括巡查正進行大維修樓宇的消防系統如火警鐘，目前已巡查461幢相關樓宇，發現有22幢樓宇的消防鐘有不同程度損壞，隨即發出《消除火警危險通知書》，當中有10棟大廈已即時糾正問題，其餘正進行維修。

另外，消防處上月19日起進行「前哨行動」，檢查1500幢目標樓宇的消防設備，至今已巡查940幢，發現有40幢樓宇的火警鐘有問題，已發出通知書及採取檢控行動；處方亦成立了全天候快速應變小隊，負責於火警發生後到現場檢查消防系統是否運作正常，至今已出動281次，有11棟樓宇的火警鐘被發現有損壞。

處方亦於大火後即時成立督導委員會，檢討處理大火的整體行動成效及改善地方，包括指揮、工具應用、人力調派 、個人保護裝備，提升行動效率。 另外，處方本月起更新前線人員使用的呼吸輔助器，在火場電子入口指揮板紀錄人員的工作時間和耗氣量，取代人手紀錄。

楊指出，就宏福苑大火已向獨立委員會遞交大量文件，包括巡查紀律、行動內所採集的資料，消防處會全力配合調查，亦會派員出席聽證會。

消防處去年共接獲35972宗火警召喚，按年下降4.9%，主因是火警鐘誤鳴個案減少，當中成災樓宇火警共有2000宗，其主要火警成因分別為電力故障及人為因素。特別服務召喚方面，全年特別服務召喚共有42485宗，較前年上升8%，其中去年9月超強颱風樺加沙直襲，處方處理逾800宗特別服務召喚。

至於緊急救護召喚，去年錄得778191宗，當中95.9%的召喚能夠在12分鐘目標召達時間內到場處理，較服務承諾高3.4%。

另外，消防處去年接獲931宗非法燃油轉注活動的投訴，較前年的390宗增加了138.7%，並進行了2067次巡查及突擊行動，共檢獲超過53萬公升燃油，並就當中239項控罪提出檢控。