大埔美心廠外判搭棚男工首日開工 失足墮地送院不治

大埔工業邨大富街14號美心食品廠發生致命工業意外。今日（24日）下午1時28分，一名57歲姓彭男工人在三層樓高位置外牆搭棚，預備維修外牆，期間失足墮地，當場昏迷，工友立即報警求助。救護員趕至，將傷者送往大埔那打素醫院，惜經搶救後不治。警方列工業意外跟進，勞工處已派員到場調查。

消息指，事主為外判棚工，家住石硤尾，今日是首日開工，原定工作時間為上午9時半至下午5時。事發時，事主剛剛午膳完畢，獨自爬出外牆，沿棚架行走至工作地點時，失足從高處墮地，廠房閉路電視拍攝到整個過程。

美心集團回覆《星島頭條》查詢時表示，對這名外判工人的不幸去世感到深切悲痛，目前正全力配合警方及勞工處調查，並將與外判公司及死者家屬保持緊密溝通。集團向死者家屬致以最深切的慰問，並將提供一切可能的協助。

工業傷亡權益會表示，今日大埔工業邨美心食品廠發生一宗致命工業意外，一名棚工於工作期間從高處墮下，送院後死亡。該會對此表示十分難過，職員已趕到醫院接觸家屬，為其提供適切援助。

據該會記錄，自2023到2025年期間，最少發生12宗和棚架相關嚴重工業意外，總共造成8死14傷。該會呼籲各施工地盤和前線工友，在長假期前後工作時，必須確保工作安全。特別是從事棚架高空工作的工種，必須確保在開工前做好安全措施，僱主必須要提供合適防墜裝備，例如全身式安全帶和繫於穩固點的獨立救生繩，並監察前線員工正確使用相關裝備。該會呼籲僱主和美心協助家屬度過難關，並促請勞工處徹查意外原因，避免同類事故再次發生。