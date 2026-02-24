醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍被落案起訴 保安局：已停職

醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍，昨日（23日）在紅磡警署助查後，正式被落案控告非禮罪名，明日（25日）於九龍城裁判法院提堂。保安局回覆《星島頭條》查詢表示，該名人員已被停職，又指案件進入司法程序，現階段不宜評論。

保安局續稱，局方非常重視其轄下部隊人員的操守，任何人員若干犯違法行為，絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。政府已制定管理公務員隊伍的規例和命令，局方已根據相關規定作出相應人力資源安排，以確保相關隊伍的運作和為市民提供的服務不受影響。

醫療輔助隊總參事黃英強職位早前已由副總監陳偉權署任。消息指，黃英強被指控於今年1月非禮一名醫療輔助隊人員，昨日到紅磡警署接受調查後，以涉嫌非禮被九龍城警區重案組探員拘捕，其後被落案控以非禮罪名，明日（25日）在九龍城裁判法院提堂。

從官方網站所見，醫療輔助隊總參事黃英強職位由副總監陳偉權署任。

翻查資料，黃英強1997年加入消防處任職救護主任，2019年6月15日起出任醫療輔助隊總參事。