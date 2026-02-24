六旬漢大埔梧桐寨行山 遇大霧迷路 山野露宿一宵消防尋回

67歲姓李男子於昨日（23日）獨自前往大埔梧桐寨行山，其後失去聯絡，至深夜其友人擔心他安危，報警求助。大批救援人員經通宵搜索後，至今晨（24日）8時許在林錦公路附近的寨乪村發現李男。他無恙且臉帶笑容，由救援人員陪同自行步行下山，最後毋須送院。

男事主獲救時身穿短衫短褲，衣衫單薄，只見他揮手示意，一臉精神沒有受傷，身上帶備了行山杖、手提電話和充電寶。《星島頭條》記者問他為何失蹤，又如何在山頭度過一宵？事主則指自己過往亦有到梧桐寨行山，僅說：「天黑嘛，咪唔行囉」，又稱：「噚晚咪瞓吓覺、坐下囉！」他下山後一度登上救護車和警車，但毋須送院治理。

據了解，昨日下午2時，李男向友人表示獨自到梧桐寨遠足。同日傍晚6時，事主再次與朋友聯絡，並表示由於大霧迷失方向，未能落山，友人擔心報案求助。事主其後向友人表示，由於電話快將斷電，所以會等到翌日再落山。

警方及救援人員接報，隨即展開搜救行動。直至今日早上約8時，由消防員尋獲事主位置，並帶他落山。事主清醒情況穩定，並沒有任何受傷，因此拒絕送院。他經救護員檢查後，自行回家。