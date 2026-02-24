天水圍貨車疑越線撼拖頭 司機一度被困半昏迷

天水圍屏廈路周二（24日）清晨發生嚴重交通意外。一輛中型貨車懷疑越線，迎頭撞向對頭線一輛拖頭，貨車司機一度被困車廂內並陷入半昏迷，需由消防救出送院搶救。

事發於凌晨5時許，涉事貨車沿屏廈路往元朗方向行駛，當駛至羅屋村附近時疑失控越線，撞到安全島，並與迎面而來的拖頭相撞。強烈撞擊下，貨車的31歲姓黎男司機腳部及身體受傷，被困車內。消防接報到場，動用工具拆開車門救人。

一輛中型貨車懷疑越線，迎頭撞向對頭線一輛拖頭。

救護人員其後將受傷司機送往屯門醫院治理。據了解，他送院時曾陷半昏迷，其後已恢復知覺。而貨櫃車的69歲姓張男司機則沒有受傷，案件交由新界北總區交通意外調查隊第2隊跟進。

受事故影響，運輸署於早上6時12分宣布，屏廈路近羅屋村來回方向全線封閉，呼籲駕駛人士改用其他道路。受影響港鐵巴士路線K65、K65A 須改道行駛。警方正調查車禍成因。