Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天水圍貨車疑越線撼拖頭 司機一度被困半昏迷

突發
更新時間：07:49 2026-02-24 HKT
發佈時間：06:52 2026-02-24 HKT

天水圍屏廈路周二（24日）清晨發生嚴重交通意外。一輛中型貨車懷疑越線，迎頭撞向對頭線一輛拖頭，貨車司機一度被困車廂內並陷入半昏迷，需由消防救出送院搶救。

事發於凌晨5時許，涉事貨車沿屏廈路往元朗方向行駛，當駛至羅屋村附近時疑失控越線，撞到安全島，並與迎面而來的拖頭相撞。強烈撞擊下，貨車的31歲姓黎男司機腳部及身體受傷，被困車內。消防接報到場，動用工具拆開車門救人。

fb馬路的事討論區圖片
fb馬路的事討論區圖片
一輛中型貨車懷疑越線，迎頭撞向對頭線一輛拖頭。fb馬路的事（即時交通資訊台）圖片
一輛中型貨車懷疑越線，迎頭撞向對頭線一輛拖頭。fb馬路的事（即時交通資訊台）圖片
fb馬路的事討論區圖片
fb馬路的事討論區圖片
fb馬路的事討論區圖片
fb馬路的事討論區圖片

救護人員其後將受傷司機送往屯門醫院治理。據了解，他送院時曾陷半昏迷，其後已恢復知覺。而貨櫃車的69歲姓張男司機則沒有受傷，案件交由新界北總區交通意外調查隊第2隊跟進。

受事故影響，運輸署於早上6時12分宣布，屏廈路近羅屋村來回方向全線封閉，呼籲駕駛人士改用其他道路。受影響港鐵巴士路線K65、K65A 須改道行駛。警方正調查車禍成因。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
16小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
20小時前
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
本港寬頻市場爆新春減價戰 大送router及現金券等 「可較官方定價更低」
投資理財
5小時前
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
19小時前
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
16小時前
醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍昨日（23日）被捕。
消息指醫療輔助隊總參事黃英強涉非禮女同袍被落案起訴 明日提堂
突發
2小時前
路透社資料圖片
馬來西亞7.1級強震 專家指屬深層隱沒型地震 或8級地震先兆
即時國際
3小時前
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
第28批八達通5.23起失效！逾期換卡要支付額外行政費 即睇2大免費更換方法
生活百科
16小時前