Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

輕鐵花車、財神小朋友現身藍地大街 32架土炮花車向商戶拜年

突發
更新時間：21:50 2026-02-23 HKT
發佈時間：21:50 2026-02-23 HKT

踏入馬年，香港處處可見歡樂景象，有教育團體於大年初四（2月20日）在屯門舉辦一場別開生面的「藍地大街新年迷你花車巡遊」，吸引近百名家長及小朋友發揮創意，打造獨一無二的迷你花車，向沿街商戶拜年送福，場面熱鬧溫馨。創辦人表示近年香港發生太多不開心的事，希望透過今次活動，可以讓大家感受到「再無聊的事，還是有街坊願意相伴，大家並不孤單的」。

活動由教育團體「綠腳丫親子讀書會」舉辦， 參與的家庭需預先在家中大展身手，以約60厘米乘45厘米的板車為基礎，利用環保回收物料或現成玩具，發揮創意打造獨一無二的迷你花車。

活動在年初四早上11時在「百好繪本士多」外集合，隨即多輛色彩繽紛的花車隊伍出發，浩浩蕩蕩穿梭於藍地大街，向沿街商戶拜年送福。有花車以新年為主題掛滿揮春，亦有花車扮成輕鐵，更有小朋友扮成財神，創意十足，吸引不少商戶及居民紛紛駐足拍照，並接收小朋們送上的新春祝福。

活動發起人：再無聊的事還是有街坊相伴

「綠腳丫」創辦人柯佳列Kenny向《星島頭條》表示，今次有32輛迷你土炮花車參加，而且製作成本極低，「就是買了20塊卡板，參加的朋友大部份是用回收的物資來佈置。幼稚園、小學生、中學生都有，還有長者自己來參加，民間是有各種力量的。」

他指今年的活動結束時，已有參加者相約明年再來，又稱近年香港發生太多不開心的事，希望透過今次活動，可以讓大家感受到「再無聊的事，還是有街坊願意相伴，大家並不孤單的」。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
6小時前
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
旺角滙豐銀行內地男涉用假鈔及債券 面額逾$6億 醒目職員揭發報警拘人
突發
5小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
14小時前
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
LUNA SEA鼓手真矢離世終年56歲 奮戰第4期大腸癌五年去年揭再患腦瘤 無緣登3月演出
LUNA SEA鼓手真矢離世終年56歲 奮戰第4期大腸癌五年去年揭再患腦瘤 無緣登3月演出
影視圈
9小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
10小時前
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
即時國際
5小時前
雷神四月任方廄主帥
雷神四月任方廄主帥
馬圈快訊
9小時前