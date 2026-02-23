輕鐵花車、財神小朋友現身藍地大街 32架土炮花車向商戶拜年

踏入馬年，香港處處可見歡樂景象，有教育團體於大年初四（2月20日）在屯門舉辦一場別開生面的「藍地大街新年迷你花車巡遊」，吸引近百名家長及小朋友發揮創意，打造獨一無二的迷你花車，向沿街商戶拜年送福，場面熱鬧溫馨。創辦人表示近年香港發生太多不開心的事，希望透過今次活動，可以讓大家感受到「再無聊的事，還是有街坊願意相伴，大家並不孤單的」。

活動由教育團體「綠腳丫親子讀書會」舉辦， 參與的家庭需預先在家中大展身手，以約60厘米乘45厘米的板車為基礎，利用環保回收物料或現成玩具，發揮創意打造獨一無二的迷你花車。

活動在年初四早上11時在「百好繪本士多」外集合，隨即多輛色彩繽紛的花車隊伍出發，浩浩蕩蕩穿梭於藍地大街，向沿街商戶拜年送福。有花車以新年為主題掛滿揮春，亦有花車扮成輕鐵，更有小朋友扮成財神，創意十足，吸引不少商戶及居民紛紛駐足拍照，並接收小朋們送上的新春祝福。

活動發起人：再無聊的事還是有街坊相伴

「綠腳丫」創辦人柯佳列Kenny向《星島頭條》表示，今次有32輛迷你土炮花車參加，而且製作成本極低，「就是買了20塊卡板，參加的朋友大部份是用回收的物資來佈置。幼稚園、小學生、中學生都有，還有長者自己來參加，民間是有各種力量的。」

他指今年的活動結束時，已有參加者相約明年再來，又稱近年香港發生太多不開心的事，希望透過今次活動，可以讓大家感受到「再無聊的事，還是有街坊願意相伴，大家並不孤單的」。

