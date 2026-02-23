Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尖沙咀加密幣公司逾$2000萬客戶資產被盜 警拘「穿櫃桶底」工程師

突發
更新時間：21:47 2026-02-23 HKT
發佈時間：21:47 2026-02-23 HKT

尖沙咀科學館道1號康宏廣場內一間加密貨幣交易公司，今日（2月23日）下午近5時報案，表示有職員懷疑從大批客戶盜取等值逾2000萬港元的加密貨幣。警員接報到場後，以涉嫌「盜竊」拘捕一名34歲姓蔡的男子，為該公司的網絡工程師，案件正由油尖警區刑事調查隊第9隊跟進。

消息指，被捕網絡工程師在涉事公司已工作4年，平時負責手機Apps管理。今年1月初，約20名公司客戶反映，表示遺失加密貨幣。經點算，各客戶合共損失約267萬泰達幣（USDT），折合約2087萬港元。公司內部調查後，發現該名工程師曾進入公司數據庫，查核上述客戶資料，從而揭發事件。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
7小時前
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
15小時前
旺角滙豐銀行內地男涉用假鈔及債券 面額逾$6億 醒目職員揭發報警拘人
突發
7小時前
LUNA SEA鼓手真矢離世終年56歲 奮戰第4期大腸癌五年去年揭再患腦瘤 無緣登3月演出
LUNA SEA鼓手真矢離世終年56歲 奮戰第4期大腸癌五年去年揭再患腦瘤 無緣登3月演出
影視圈
10小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
雷神四月任方廄主帥
雷神四月任方廄主帥
馬圈快訊
10小時前
盛傳離巢視后街頭擘脾！不雅坐姿照瘋傳 豪邁程度嚇壞網民：勁奇怪
盛傳離巢視后街頭擘脾！不雅坐姿照瘋傳 豪邁程度嚇壞網民：勁奇怪
影視圈
5小時前
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
12小時前